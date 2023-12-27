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Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir genç öldü

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 13:30, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 13:31
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Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir genç öldü

Siteler Mahallesi'ndeki Yeni Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hal Kompleksi'nde yabancı uyruklu İ.M.A. ve Abdullah el Hamud (16) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İ.M.A. Hamud'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı.

Sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamud, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hamud'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı, şüpheli de polislerce gözaltına alındı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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