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ATO heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le görüştü

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 13:51, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 13:53
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ATO heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le görüştü

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Şimşek'e, ATO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Baran, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'de sürecin iyi yönetildiğini ifade etti.

Katma değer vergisinin (KDV) sektörlerde farklı oranlarda uygulandığını, aynı ürünün işletmeye girişi ile çıkışı arasında fark bulunduğunu bildiren Baran, tek oranlı KDV uygulanmasına ilişkin öneride bulundu.

Ticaretin, ticari kredi kartlarıyla yürütüldüğüne işaret eden Baran, ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının artırılmasını talep etti.

"Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limit kaldırılsın"

Baran, kredi kartıyla vergi ödeme konusundaki talepleri sonucunda, Gelir İdaresi Başkanlığının belli bir limitle buna imkan sağladığını anımsattı. Bankaların kredi kartıyla gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinden komisyon almaması talebini de gündeme getiren Baran, "Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin kaldırılması, SGK ödemelerinde komisyon alınmaması tahsilatların artışına da katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret odasına kayıtlı olup basit usulde vergi ödeyen işletmelerin de kamu bankalarınca sağlanan kredi desteğinden faydalanmasını isteyen Baran, "Yan yana aynı işi yapan iki işletmeden biri esnaf diğeri tacir diye birbirinden farklı uygulamaya tutuluyor. Esnafa sağlanan desteklerden üyelerimizin de faydalanması sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

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