Tekirdağ'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bir kafede G.K. ile R.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E, belindeki tabancayla G.K'ye ateş etti.

Ağır yaralanan G.K, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili cinayet zanlısı R.E ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.