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Yeni asgari ücret açıklandı

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 19:47, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 20:10
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Yeni asgari ücret açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu açıkladı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu.

Gün boyu süren görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir. Temmuz ayına göre artış yüzde 49, ocak ayına göre yüzde 100 oldu. Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz."

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da konuşmasında şunları kaydetti: "İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz."

TİSK: TÜM PAYDAŞLAR İÇİN AZAMİ ÇABA GÖSTERDİK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkarılması kararının ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANDI

Asgari ücretle ilgili gün içinde görüşme trafiği hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la Türk-İş Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmenin ardından işçi ve işveren tarafları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay iki kez toplanmıştı.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle:

2019: 2 bin 20 lira
2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

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