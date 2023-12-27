FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski kurmay binbaşı yakalandı

Ekipler, bu kapsamda Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç edilen eski kurmay binbaşı R.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

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