Yürürken düşerek başını park halindeki otomobile çarpan kişi öldü

Fener Mahallesi 1986 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Sabri Hışır (57), dengesini kaybederek yere düştü.

Başını park halindeki bir otomobilin jantına çarpan Hışır ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştüğü yerin yakınındaki Borsa Semt Polikliniğine kaldırılan Hışır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hışır'ın öğleden önce de aynı poliklinikte kalp grafiği çektirdiği öğrenildi.

Bu arada, Sabri Hışır'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.