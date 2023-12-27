Iğdır Belediyesinden şehidin adının verildiği caddeyle ilgili açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan konuyla ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu haber, herhangi bir araştırma ve çalışma yapılmadan, belediyemizin son 4 yılda yapmış olduğu ve Iğdır'ın çehresini değiştiren proje ve hizmetleri gölgelemek adına servis edilen haber niteliğindedir." ifadesi kullanıldı.

Belediyenin 5 Ekim 2023 tarih ve 202 sayılı Meclis Kararı ile "Tümay Aydemir Caddesi"nin isminin "100. Yıl Cumhuriyet Caddesi" olarak değiştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akabinde aynı meclis oturumuyla alınan 5 Ekim 2023 tarih ve 205 sayılı Meclis Kararı ile de 'Mehtap Caddesi'nin ismi 'Şehit Polis Tümay Aydemir Caddesi' olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle 1994 yılında ilimizde şehit olan kahraman şehidimiz Tümay Aydemir'in ismi, 'Şehit Polis' ibaresi de eklenerek tekrar aynı mahallede ve aynı büyüklükte bir yan caddeye verilmiş olup, söz konusu değişiklik İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden de görülebilmektedir."