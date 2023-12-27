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Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?

2024 yılı asgari ücret rakamı açıklandı. Yeni asgari ücret ile birlikte, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları da değişecek.

Haber Giriş : 27 Aralık 2023 21:17, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 22:12
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Asgari ücret bir çok ücretin hesabında baz alınıyor. İşsizlik maaşlarından staj ücretine, doğum-askerlik borçlanmasından asgari ücret kıdem tazminatına kadar birçok kalem asgari ücretteki artışla birlikte değişecek.

2024 yılı asgari ücreti bir önceki yıla oranla yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.

İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret artışna bağlı olarak yükseldi.

Ekonomi'de yer alan habere göre; işte kalem kalem ücret ve artışlar...

2023 yılı asgari ücret rakamı 11.402 TL, 2024 yılı asgari ücret rakamı 17.002 TL (yüzde 49,11 artış)

2023 İşsizlik Maaşı (en düşük) 5325 TL, 2024 yılı İşsizlik Maaşı 7940,33 TL

2023 İşsizlik Maaşı (en yüksek) 10650 TL, 2024 yılı işsizlik Maaşı 15880,33 TL

2023 GSS primi Aylık 402 TL 2024 GSS primi 599,44

2023 GSS primi Yıllık 4829 TL 2024 GSS primi 7200,72

İsteğe Bağlı Sigorta Primi (En Düşük) 4292 TL, 2024 İsteğe Bağlı Sigorta Primi 6399,98

İsteğe Bağlı Sigorta Primi (En Yüksek) 32194 TL, 2024 İsteğe Bağlı Sigorta Primi 48005,82

2023 Bağ-kur Primi (En düşük tarım dahil) 4628 TL 2024 Bağ-Kur primi 6901,00 TL

2023 65 yaş aylığı 3184 TL 2024 yılı 4747,80 TL

2023 Engelli Aylığı (yüzde 40-69 arası) 2624 TL, 2024 yılı Engelli Aylığı 3912,76 TL

2023 Engelli Aylığı (yüzde 70 üzeri) 38,13 TL, 2024 yılı Engelli Aylığı 5685,72 TL

2023 Engelli Aylığı (18 yaş altı) 25,42 TL, 2024 yılı Engelli Aylığı 3790,48 TL

2023 BES Kesintisi 402,42 TL 2024 BES Kesintisi 600,07 TL

2023 Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (10 günden fazla çalışanlar günlük) 168 TL, 2024 250,51 TL

2023 Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (10 günden az çalışanlar günlük) 8,94 TL, 2024 13,33 TL

2023 Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (aylık prim) 5030 TL, 2024 7500,44 TL

2023 Geçici İş Görmezlik Ödeneği (Yatarak tedavi)223 TL, 2024 332,520 TL

2023 Geçici İş Görmezlik Ödeneği (Ayakta tedavi) 298 TL, 2024 449,36 TL

2023 Doğum askarlik avutakı staj borçlanmaları (Günlük en düşük) 143 TL, 2024 213,23 TL

2023 Doğum askerlik avutakı staj borçlanmaları (Aylık en düşük) 4292 TL, 2024 6399,98 TL

2023 Doğum askerlik avutakı staj borçlanmaları (Günlük en yüksek) 1073 TL, 2024 1600 TL

2023 Doğum askarlik avutakı staj borçlanmaları (Aylık en yüksek) 32193 TL, 2024 48004,33 TL

2023 Stajer maaşı 3420 TL, 2024 yılı Stajer Maaşı 5099,71 TL

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