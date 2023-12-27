TİSK Başkanı Akkol, yeni asgari ücreti değerlendirdi

Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonuca ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıklamasının ardından söz alan Akkol, uzun ve zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Süreç boyunca dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak bir asgari ücret rakamının belirlenmesinin önemine dikkati çektiklerini anımsatan Akkol, şöyle konuştu:

"Biz devlet, işçi ve işveren ayrımına karşı olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Devlet, bizim devletimiz. İşçi, bizim işçimiz. İşveren, bizim işverenimiz. İşçi, işveren, devlet bir ailedir. Buna canı gönülden inanıyoruz. Bazen tüm konularda anlaşılır, bazen de anlaşmazlıklar olabilir. Esas olan, ailenin birlik ve beraberliğidir. Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlayacağız. Bu masadan kalkıp çalışma hayatının diğer odak alanları için yeni masalara oturacağız. Oralarda anlaşmalar sağlayacağız. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz."

- "Bundan sonra odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız"

Akkol, asgari ücretin bir taban ücret olduğunu ve bunun da makul olması gerektiğini dile getirerek, "Hedefimiz, ortalama ücretin artması olmalıdır. Bu sebeple, belirlenen rakamın üzerine çıkma imkanı olan işletmelerimize ilave atılabilecek adımları da atma çağrısında bulunmak istiyorum. Üretim, istihdam, ihracat performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan asgari ücret desteği için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha canı gönülden teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Türkiye'nin odağında enflasyonu düşürmenin olduğunu anımsatan Akkol, şunları kaydetti:

"Enflasyonun hem çalışan kesim için hem işçi kardeşlerimiz için hem de işverenler için ne kadar yıkıcı olduğunu tecrübe ediyoruz. Bundan sonra odağımızı hep birlikte enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunmasına, ardından artırılmasına, vergi, istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız. Bu vesileyle, ben komisyon çalışmalarına katkı sunan hükümet, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Belirlenen asgari ücretin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."