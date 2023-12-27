Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonuca ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıklamasının ardından söz alan Atalay, yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik sürecin 27 gündür devam ettiğini anımsattı.

Taraflar olarak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yaklaşık 2,5 saatlik toplantı yaptıklarını belirten Atalay, TÜRK-İŞ olarak talep ettikleri rakamı o toplantıda taraflara ilettiklerini söyledi.

Atalay, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettim, TÜRK-İŞ'in talebi 18 bin liraydı, yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Pazardaki, marketteki fiyat dursun da asgari ücreti konuşmanın bir anlamı yok. Maalesef fiyat artışları ortada. Onun için '18 bin lira talep ediyoruz, yılda 2 kere olsun' dedik."

- TÜRK-İŞ karara muhalefet şerhi koydu

Atalay, başlangıç ücreti olması gereken asgari ücretin Türkiye'de geçim ücreti haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun üstünde bir ücret verin. Ama maalesef işverenlerin yüzde 90'ı bu asgari ücretin üstünde bir ücret vermiyor. İnsanlara 'bu ücret ile geçinin' diyorlar. Herkes bir, iki dakika düşünsün, bu ücret ile geçinilebilir mi? Bu enflasyon bir an evvel dursun, bu asgari ücret pazarlıklarının da bu derece olmasına gerek yok. Ama enflasyon durmadığı müddetçe, yılda bir kere belirlenecek asgari ücretle milletin talebini yerine getiremeyiz. Sayın Bakanımın elinden gelen imkan bu, işveren temsilcimizin elinden gelen imkan bu. Sayın Bakanım, ben burada bir daha katılmadığımızı ifade etmek istiyorum, muhalefet şerhi koyacağız."