Öğrenciler renkleri seçti, okul çalışanları sınıfları boyadı

İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
2023'te en çok arsa aranan il?
2023'te en çok arsa aranan il?
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Erdoğan: 36 saatte 54 terörist yok edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca tahliye edildi
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: 59 terörist etkisiz hale getirildi
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Somali liderinin oğlunun ilk duruşma tarihi belli oldu
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Asgari ücret toplantısı Beştepe'de olacak, Erdoğan taraflarla bir araya gelecek
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyat uyarısı: Bindiğiniz dalı kesmeyin
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklisinin maaş zammı haftaya belli olacak
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın yöneticilerinden Zeynep Eyver'i etkisiz hale getirdi
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Türkiye'nin gözü yılın son Kabine Toplantısı'nda
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
Çalışan emeklinin gözü SGK'da: 5 bin TL için ödeme takvimi açıklanacak
6 büyükşehirle temayüle devam
6 büyükşehirle temayüle devam
Meclis ABD'yi bekleyecek
Meclis ABD'yi bekleyecek
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
AYM, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Ücretli öğretmen araştırması: 6 bin 654'ü ön lisans mezunu
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Yargıtay'dan emsal karar: Muhtar tebligatı götürmekle sorumlu değil
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrenciler renkleri seçti, okul çalışanları sınıfları boyadı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Hasan Coci Anadolu Lisesi'nin sınıfları, 'Boyası sizden, boyaması bizden' kampanyasıyla öğrencilerin katkısıyla boyandı.

Haber Giriş : 27 Aralık 2023 22:58, Son Güncelleme : 27 Aralık 2023 23:02
Yazdır
Öğrenciler renkleri seçti, okul çalışanları sınıfları boyadı

Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi idaresi, sınıfların badanası için "Boyası sizden, boyaması bizden" kampanyasını başlattı.

Bu kapsamda her sınıf, o sınıfta öğrenim gören öğrencilerce renginin belirlenip boyasının alınmasının ardından okulun öğretmen ve diğer görevlileri tarafından boyandı.

Kampanya kapsamında okulun 14 sınıfından 13'ünün boyanması tamamlandı, son sınıf da kısa süre içinde boyanacak.

Okulun koridorları ve diğer kısımlarının boya masrafı ise öğretmenler ve idare tarafından karşılanıyor.

Okul müdürü Cüneyt Gümüş, AA muhabirine, kampanyanın maddi destek toplamaktan ziyade öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Sınıflar boyanırken renk seçimini her sınıftaki öğrencilerinin kendilerinin belirlediğini anlatan Gümüş, "Sınıflar bir araya gelip rengi seçti. İstedikleri boyacıdan boyayı alıp teslim ettiler. Ardından öğretmen ve hizmetliler, okul personeli olarak boyama işlemini gerçekleştirdik. Böylece öğrenciler sınıflarına sahip çıktı, kendileri için daha güzel bir ortam oluşturdu. Bu şekilde öğrencilerimizin projeye aidiyet duymalarını amaçladık." dedi.

Her şeyi devletten beklememek gerektiğini vurgulayan Gümüş, kampanyanın öğrencilerin sahiplenme duygusunu artırarak okula da katkı sağladığını dile getirdi.

- "Okula daha istekli ve daha mutlu gelmeye başladılar"

Okulun rehber öğretmeni Kasım Kaba da öğrencilerin sınıflarını istedikleri renge boyatabileceklerini fark edince boyalarını seçip getirdiklerini belirtti.

Sınıflardan bazılarının mavi, bazısının yeşil rengi tercih ettiğine değinen Kaba, "Böylece sınıfta olmaktan ziyade evlerindeymiş, odalarındaymış, kendilerine ait bir alandaymış gibi hissettiler. Okula daha istekli ve daha mutlu gelmeye başladılar. Hem ders başarıları hem de okulda bulundukları andaki keyifli anları arttı. Öğrencilerimiz hem daha mutlular hem de okulun duvarlarını koruma, sınıfın temiz tutulması konusunda daha duyarlılar." ifadesini kullandı.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Pelin Acar ise sınıfları boyanırken rengini kendilerinin seçtiğine dikkati çekerek, "İdaremiz bizim fikirlerimize önem verdiği için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Herkesin moral ve motivasyonu yükseliyor, derslerimize daha iyi odaklanıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

Öğrencilerden Menekşe Kömüş de kendilerinin de kampanyaya katılarak sınıflarının boyasını yaptırdıklarını dile getirerek, "Sınıf arkadaşlarımızla paramızı toplayarak istediğimiz renk boyayı alarak idaremize teslim ettik. Çok iyi hissediyoruz, ferah ve güzel bir alanda ders işleyeceğimizi düşünüyoruz. Her sınıf kendi rengini seçtiği, sınıfların renkleri farklı olduğu için daha da bir neşe verdi bize." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber