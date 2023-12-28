Tütün ürünlerinde 'ÖTV' düzenlemesi

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8001

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile mezkür Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

27/12/2023 TARİHLİ VE 8001 SAYTLT CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci madde kapsamında vergi oram, asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 3- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.