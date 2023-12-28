Bıçaklı kavgada babayı yaralayıp oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Kaçan şüpheli Ersin K, bir süre sonra Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu.

Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Semih A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Semih A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dışarı taşan olayda Ersin K, bıçakla Semih A'yı göğsü ve sırtından, kavgayı ayırmaya çalışan Semih A'nın babası H.A'yı (63) da elinden yaraladı.

Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen Semih A. (22) ile Ersin K. arasında tartışma çıktı.

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