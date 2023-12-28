350 bin konutun dönüştürüleceği kampanya inşaat sektörünü heyecanlandırdı

Detayları geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ilk temellerin atıldığı "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" projesine inşaat ve gayrimenkul sektörü tam destek verdi. Yarısı Bizden uygulamasının detaylarını Yeni Şafak'a değerlendiren sektör temsilcileri kampanyanın dönüşümü hızlandıracağını ve diğer büyük şehirlere de yayılması gerektiğini belirtiyor. İstanbul'da toplamda 350 bin konutun dönüştürüleceği ve her bağımsız birim için 1,5 milyon liralık desteğin verileceği büyük dönüşüm; birçok ana ve yan sektöre katkı sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak, aynı zamanda da ciddi bir istihdam oluşturacak.

YÜZYILIN FIRSATINI KAÇIRMAYALIM

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, kampanyanın İstanbul için çok önemli olduğunu söyledi. Müteahhitler olarak bu projeyi desteklediklerini ifade eden Tellioğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyelerin ilgili STK ve vatandaşlarla daha iç içe olup sektör muhataplarıyla sahada pratik ve hızlı dönüşümü kolaylaştırması gerektiğini belirtti. Tellioğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'un bu projeye ihtiyacı vardı. Bu gerçekten de yüzyılın fırsatı. Hükümet ciddi bir işe imza attı. Gönül isterdi ki kampanya Kocaeli, Sakarya gibi şehirlerimizi de kapsasın. İnşaat alanında dönüşümü gerçekleştirecek iş gücümüz, ekipmanımız yani her türlü kapasitemiz var ama plan konusunda sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. Dayanışmaya ve fikir alış verişine ihtiyaç var. Kentsel dönüşümü hızlandırmalıyız."

SIRADA BİRÇOK PROJE VAR

Kentsel dönüşüm hamlesiyle dünya başkenti İstanbul'un hak ettiği değere ulaşacağını belirten Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, "İstanbul son dönemde barınma kriziyle, deprem olgusuyla anılan bir şehir halini aldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşümü himayesine alması ve böyle bir çalışma başlatması çok önemli. Hedef, 5 yılda 600 bini acil olmak üzere toplam 1.5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmek. Şu anda kentsel dönüşüm kapsamında sahada başlamış ve başlayacak olan pek çok proje var" diye konuştu.

GÖREV ALMAYA HAZIRIZ

Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümu olduğunu belirten Çekici, "Bu dönüşümle ilgili telaffuz edilen maliyet rakamlar neredeyse gelişmekte olan bir ülkenin gayri safi milli hasılası ile eş değer. Dernek olarak bu reform çalışmalarının her şekilde yanındayız, katma değer oluşturacak birçok çalışmamızla katkı sağlamaya ve aktif görev almaya hazırız" dedi.

Vatandaş da elini taşın altına koymalı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, olası Marmara depremi öncesinde İstanbul için acil eylem planlarının olması gerektiğini vurguladı. Kadıoğlu, "İlk acil eylem planı kesinlikle kentsel dönüşümün tamamının gerçekleşmesi. 50 yaşın üzerindeki binaların tamamı yenilenmeli. Bina güçlendirilmelerine önem verilmeli. Vatandaş da kentsel dönüşümde gerekli başvuruları yaparak devlete destek vermesi gerekiyor " şeklinde konuştu.

İstanbul'daki acil durumun farkındayız

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye genelinde 6-7 milyon riskli konutun varlığına dikkat çekti. İstanbul'daki dönüşümün öneminin farkında olduklarını ifade eden Türkkan, "Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. Bu hanelerin 600 bini İstanbul'da bulunuyor. Bu 600 bin konuttan 150 bini için ise hemen harekete geçilmesi gerekiyor" dedi.

Böyle bir kampanya Ankara'da da başlatılsın

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, kampanyaya Ankara'nın da dahil edilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu dönüşüm, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için büyük avantaj. Projenin tüm Ankara'da da başlatılmasını buradan da Türkiye'deki büyük şehirlere yayılmasını bekliyoruz. Ankara, deprem kuşağında bir şehir değil ama konut ihtiyacı ve yapı stokunu karşılamak için dönüşüm burada da devreye alınabilir."

Mehmet Ali Parto