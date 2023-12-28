Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkiinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

JANDARMA, SAĞLIK, İTFAİYE, AFAD VE KARAYOLLARI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ederken, trafik akışı Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

VALİ KARADENİZ'İN AÇIKLAMASI

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, gazetecilere, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti Sakarya kesimi Taşkısığı mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tüm ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Karadeniz, "Jandarma, sağlık, belediye, otoyol şirketi, AFAD, bu konuyla ilgili tüm ekipler burada. Yaralılar, 10 hastanede tedavi altında, 2'si Kocaeli'ye sevk edildi, diğerleri Sakarya merkez ve ilçeler şeklinde." dedi.

Karadeniz, hem olay yeri inceleme ekiplerinin hem de Cumhuriyet Başsavcısının da ekibiyle bölgede incelemelerinin sürdüğünü belirterek, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıkça araçların kaldırılıp yolun trafiği açılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kazanın oluş şekliyle ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Bir otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde. Yine ilk tespitlere göre vefat edenlerin bir kısmının, araçlardan inen yayalara arkadan gelen bir başka aracın çarpması şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar şu anda ilk tespit, önemli olan belirleyici olacak olan şey; olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcılarımızın burada yapacağı tespitler olacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI SORUŞTURMA BAŞLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkisinde şu ana kadar 10 kişinin vefat ettiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLUN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından ekiplerin hızla olay yerine sevk edildiğini ve otoyolda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı mevkisinde yoğun sis sebebiyle aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu ve birden çok aracın karıştığı trafik kazasında 11 vatandaşın vefat ettiğini ve 57 vatandaşın yaralandığını ifade etti.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunan Uraloğlu, "Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

KAZA NEDENİYLE PROGRAMINI ERTELEDİ

Uraloğlu, sürücülerden de yoğun sis ve olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını, trafik uyarılarına ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, kaza nedeniyle, bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan "İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni"ni de erteledi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından yol açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İstanbul istikametinde meydana gelen ve 3'ü otobüs olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini 59 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yerlikaya, "Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan devam etmektedir." ifadelerini kullandı.