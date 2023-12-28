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Hakem Meler'i yumruklayan Faruk Koca içerden çıktı kahraman gibi karşılandı

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen eski başkan Faruk Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankaragücü taraftarları, tahliye edilen Koca'yı Tandoğan Tesisleri'nde coşkuyla karşıladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmadı

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 08:35, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 08:36
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Hakem Meler'i yumruklayan Faruk Koca içerden çıktı kahraman gibi karşılandı

MKE Ankaragücü taraftarları, cezaevinden tahliye edilen eski kulüp başkanı Faruk Koca'yı Tandoğan Tesisleri'nde coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonra sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve ertesi gün tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Koca, bugün avukatlarının itirazı üzerine adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Öğlen saatlerinde tahliye edilen ve evine geçen Faruk Koca, kendisinin tahliyesi olana kadar Tandoğan Tesisleri'nde nöbet tutma kararı alan sarı-lacivertli taraftarlarla akşam saatlerinde bir araya geldi.

15 GÜN YATIP ÇIKTI, TUTUKSUZ YARGILANACAK

Faruk Koca'yı havai fişekler ve meşalelerle karşılayan binlerce taraftar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Kendisini karşılayan taraftarlara seslenen Faruk Koca, yaşanan olaylardan dolayı tekrar özür dileyerek, şunları kaydetti:

"15 gündür burada gece gündüz demeden verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere böyle bir olay yaşattığım için çok mahcup ve üzgünüm. Benden beklenmeye bir şeydi. Dünya gündemini, Türkiye gündemini, özellikle Gazzeli çocukların, kadınların ve dünya mazlumlarının gündemini meşgul ettiğim için onlardan özür diliyor, helallik istiyorum. Çünkü zulüm devam ederken, katliam devam ederken gündem o mazlumların olmalıydı.

Türkiye'deki şehitlerin gündemini aldığım için üzüntümü ifade etmek isterim. Gündem onların olmalıydı. Bu kadar acı, ızdırap varken, gündemi bu meseleyle işgal etmekten dolayı çok üzgünüm. 35 yıllık ticari, siyasi, sosyal hayatımda tanıdığım ve benden böyle bir şey beklemeyen dostlarımdan özür dilerim."

HERKESTEN TEKRAR ÖZÜR DİLEDİ

Haksızlığa her zaman karşı çıktığını vurgulayan Koca, "Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Haksızı, hırsızı haklı çıkaracak sebep vermememiz lazım. Maalesef bu olayları gerçekleştirenlere karşı bir yumrukla, onları haklı çıkarmış gibi oldum. Bütün kulüplerin, taraftarların tüm dünyada beklediği tek şey adalettir. Çoluk çocuğunun rızkını keserek stada gelen insanların, tek mutlu oldukları futbol maçını izlemek en büyük lüksleridir. Bu insanların hukukunu çiğnememek için lütfen empati yapalım." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIM ŞEYİ SAVUNMUYORUM"

Faruk Koca, yaptığının doğru olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığım bu eylemi hiçbir zaman savunmuyorum. Beni tanıyan bütün dostlarım emin olabilir, bu eylemi yapacak belki de en son insan benim. Ancak insanız, beşeriz. Gördüğümüz yanlış ve haksızlıklara karşı bir tepki veriyoruz. Tepkinin biçimi yanlış olabilir ama insan olmak, adam olmak; haksızlığa, yanlışa tepki vermektir, itiraz etmektir. Hayatta ilke edindiğim bazı değerler vardır. Hak edilmemiş hiçbir unvanı almak istemiyorum. Buradan bir kahraman figürü olarak çıkmak istemiyorum. Kahramanlar din, dil, ırk ayırmadan dünyanın mazlum insanlarıdır. Kahramanlar bugünlerde Gazzeli müslümanlar, çocuklar, kadınlardır. Onların hakkını yiyerek bir kahraman figürü olarak ortaya çıkmak istemem. Sadece ve sadece bugünden itibaren bu olaylardan dolayı lütfen bütün paydaşlar adaletli olsun."

"KULÜBÜ YALNIZ BIRAKMAYIN"

Şehitlerin acısını yaşarken böyle bir şeyle gündemde olmaktan vicdanen rahatsızlık duyduğunu da vurgulayan Koca, "Bu menfur, acı, istemeden yaptığım olaydan dolayı, cezaevinde beni ziyaret eden, acımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Onların hakkını ödeyemem. Özellikle bu kış soğuğunda direniş göstererek, haksızlığa uğrayan bu camianın yüreğine su serpen herkese teşekkür ediyorum. Kulübü yalnız bırakmayın. Türkiye'de ve dünyada bu meseleden dolayı desteklerini esirgemeyen kulüp başkanlarına, futbolseverlere, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'a ve kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Cezaevinde mesaj gönderen bütün kulüplerin taraftarlarına ve avukat gönderen, temsilci gönderen taraftarlara da teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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