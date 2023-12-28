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Fatih'te eski koca dehşeti: Boşandığı eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaraladı

Fatih'te bir kişi uzun süre önce ayrıldığı eski eşini sokak ortasında gündüz vakti silahla vurarak ağır yaraladı. Karnından ve kasığından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 09:27, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 09:28
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Fatih'te eski koca dehşeti: Boşandığı eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaraladı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Gülerli ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya geldi. Silahlı saldırgan Gülerli ile boşandığı eski eşi Birtaş'ın arasında tartışma çıktı. Eski koca üzerinde taşıdığı tabancayla boşandığı eşine ateş açtı. Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralandı. Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Silahlı saldırı sonrası polise haber veren Bahar Gürbüz, "Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Eski kocası sürekli eve geliyormuş, sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı" dedi.

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