Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 10:04, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 10:01
Emirhan K. (19) yönetimindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi mevkisinde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ördek'e (55) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ise Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.