Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Büyüme ve yatırımları çekecek adımları sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
31 bin kişi şikayet etti: RTÜK o diziyi mercek altına aldı
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Mahkemeden ibretlik karar: Bir ay boyunca Türk bayrağı paylaşacak
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Ergün Atalay: Toplumu razı edecek bir rakam gelirse kabul ederiz
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Büyüme ve yatırımları çekecek adımları sürdüreceğiz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda 2023 yılına dair ekonomik değerlendirme yapıldı. Yapılan açıklamada, "Büyüme ile cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacak politikalarımızı ortaya koyduğumuz Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" denildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 13:43, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 14:13
Yazdır
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Büyüme ve yatırımları çekecek adımları sürdüreceğiz

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, ihracat ve ithalatın yapısının tüm yönleriyle ele alındığı, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmayı ve Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımların istişare edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde EKK toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, Rusya-Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, yüksek enflasyona karşı uygulanan politikalar sonucu küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ve asrın deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılının geride bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, böyle bir konjonktürde, ülkenin küresel risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığını, rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak, enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapısını güçlendirerek sürdürülebilir yüksek büyüme ile cari açıkta kalıcı olarak iyileşmeyi sağlayacak politikaların ortaya konduğu Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

"İhracat ve ithalatımızın yapısı tüm yönleriyle ele alınmıştır"

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Dünyada yaşanan mevcut sorunlar ve ortaya çıkan riskler küresel çapta bir işbirliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ikili, bölgesel ve küresel işbirliklerinden daha fazla istifade edilmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerimiz değerlendirilmiştir. Bu alanda stratejik çerçevenin ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

İhracat ve ithalatımızın yapısı tüm yönleriyle ele alınmış, ihracatımızın ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımlar istişare edilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen tedbirlerin Kurul gündemine getirilmesi yönünde görüş birliği oluşmuştur.

İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkilerinin ve küresel gıda talebinin arttığı günümüzde, gıda arz güvenliğini güçlendirecek tarım politikaları ile önümüzdeki dönemde üretim planlaması ana başlığında yürütülen süreçler hakkında Kurul'a bilgi verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber