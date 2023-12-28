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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 30 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 30 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 17:21, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 17:22
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 30 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 973 bin lira, en yüksek 2 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 30 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 5 bin 2 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 987 milyon 423 bin 856,78 lira, işlem miktarı ise 498,94 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 1 milyon 398 bin 788,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Garanti BBVA, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.005.002,002.131,00
En Düşük1.973.000,002.060,00
En Yüksek2.030.000,002.135,00
Kapanış2.030.000,002.135,00
Ağırlıklı Ortalama2.015.729,472.066,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)987.423.856,78
Toplam İşlem Miktarı (Kg)498,94
Toplam İşlem Adedi26

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