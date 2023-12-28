Dolar günü 29,45 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 29,45 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 17:29, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,4040
|29,4050
|29,4580
|29,4590
|Avro
|32,5730
|32,5740
|32,6590
|32,6600
|Sterlin
|37,4050
|37,5220
|37,3830
|37,5000
|İsviçre Frangı
|34,4710
|34,6440
|34,9440
|35,1190
|ANKARA
|ABD Doları
|29,3740
|29,4540
|29,4280
|29,5080
|Avro
|32,5330
|32,6130
|32,6190
|32,6990
|Sterlin
|37,3450
|37,5550
|37,3230
|37,5330