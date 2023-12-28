Dolar günü 29,45 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,4040 29,4050 29,4580 29,4590 Avro 32,5730 32,5740 32,6590 32,6600 Sterlin 37,4050 37,5220 37,3830 37,5000 İsviçre Frangı 34,4710 34,6440 34,9440 35,1190 ANKARA ABD Doları 29,3740 29,4540 29,4280 29,5080 Avro 32,5330 32,6130 32,6190 32,6990 Sterlin 37,3450 37,5550 37,3230 37,5330