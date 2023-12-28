MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net