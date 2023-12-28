Uzmanından yılbaşı sofralarında sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar

Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, "Yılbaşı akşamı ve gecesindeki kutlamalarda, özellikle reflüsü olanlar dikkat etmezse ciddi sonuçlara neden açabilir. Bunlar; reflü atağının başlaması, var olan reflünün şiddetinin artması, şiddetli reflüye bağlı yemek borusunda yanma, göğüste sıkışma, kasılma, ağrı ve bazen akciğerlere asit kaçması nedeniyle ani nefes darlığı olarak sayılabilir." dedi.

Medicana açıklamasına göre, yılbaşında insanlar genelde yakın aile fertleri veya bazen de yakın arkadaş çevresiyle bir araya gelir, keyifli ve mutlu bir ortamda çeşitli yiyecek ve içeceklerle donatılmış, iştah kabartan mükellef sofralar hazırlanır, aperatif ve çerezler sofrada kendine yer bulur. Ancak abartılı yiyecek ve içecek tüketimi bazen olumsuz sonuçlara da neden olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ebubekir Şenateş, yeni yılı karşılarken mide ve bağırsak rahatsızları yaşamamak için yılbaşı sofralarında sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yıl sofralarında eğer dikkat edilmezse hazımsızlık, gaz sıkışması, şişkinlik, ishal, mide bulantısı, reflü, tansiyon, kalp sıkışması dahi yaşanabileceğinin altını çizerek, "Yılbaşı akşamı ve gecesindeki kutlamalarda, özellikle reflüsü olanlar dikkat etmezse ciddi sonuçlara neden açabilir. Bunlar; reflü atağının başlaması, var olan reflünün şiddetinin artması, şiddetli reflüye bağlı yemek borusunda yanma, göğüste sıkışma, kasılma, ağrı ve bazen akciğerlere asit kaçması nedeniyle ani nefes darlığı olarak sayılabilir." ifadelerini kullandı.

Normal şartlarda, ortalama her 4-5 kişiden birinde reflü olduğunun bilindiğini hatırlatan Şenateş, "Ancak yeme içmenin fazla olduğu, özellikle yılbaşı kutlamaları gibi sınırların aşıldığı durumlarda, reflü sıklığı her iki kişiden birinde görülebilir." açıklamasını yaptı.

Yeni yıl sofrasında ve sonrasında olumsuz durumların önlenmesi için belirtilen uyarılara dikkat edilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Şenateş, şunları aktardı:

"Öncelikle reflüye neden olduğu bilinen ve var olan reflüyü artırdığı kesin olan asitli, gazlı, çay-kahve gibi kafeinli ve katkı içeren hazır içeceklerden kaçınılmalı, mümkünse ev yapımı limonata, taze meyve suları ve ayran tercih edilmelidir. Özellikle alkol içilecekse, belli bir miktarın aşılmamasına dikkat edilmelidir."

- "Et yemeğini hazırlarken fazladan yağ katmak yerine, kendi yağında pişirilmesi önemli"

Fazla alkol tüketiminin, reflünün yanı sıra kan basıncında da dengesizliklere, pankreas iltihabına, safra kesesi taşı olanlarda taşa bağlı safra kesesi iltihabına neden olabileceğine dikkati çeken Şenateş, "Daha değişik içecek denemek isteyenler ise maden suyu, hindistan cevizi sütü, badem sütü ve taze meyve sularını tercih edebilir." ifadelerini kullandı.

Yemek seçimine baktığımızda; aşırı yağlı, kızartmalı, baharatlı, mayonezli, özellikle soslu yemeklerden kaçınılmayı öneren Şenateş, "Et yemeğini hazırlarken fazladan yağ katmak yerine, kendi yağında pişirilmesi önemlidir. Aşırı karbonhidratlı yiyeceklerden kaçınılmalı, tuzlu çerezlerden uzak durulmalı veya çok az miktarda tüketilmeli, unlu ve şerbetli yiyeceklerden kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şenateş, "Son olarak, son yeme ile yatma arası önerilen süre 3 saat veya üzeridir, ancak yılbaşında bunu uygulamak zor olsa da, yemekten sonra hemen yatmamak, mümkünse biraz yürüyüş yapmak ve bir süre beklemek yararlı olabilir. Halihazırda reflü tanısı olan ve yakın zamanda ilaç tedavi alan kişilerin, yılbaşından bir gün önce ve bir gün sonra dahil olacak şekilde, hekiminin reçete ettiği ilaçları alması yararlı olabilir." yorumunu yaptı.