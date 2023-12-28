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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 12:45, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 13:01
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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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