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'Fergio House' hesabını kullanan 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda 'Fergio House' isimli müstehcen paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabını kullanan şüphelilerin yakalandıklarını duyurdu. O anların görüntüleri dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 13:18, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 13:33
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'Fergio House' hesabını kullanan 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda bir sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya'daki 15 adrese eş zamanlı "Kafes-26" operasyonu düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin sahte 100 dolarlık banknota el konuldu."

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

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