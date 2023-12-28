İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 valiliğe 179 muhtar evi için kaynak aktarıp talimat verdiklerini belirterek, 19 Ekim 2024'te açılış yapmayı temenni ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

1829'dan bugüne 194 yıllık köklü bir tarih ve geleneğe sahip olan muhtarlık kurumunun, her daim vatandaşların devletine ihtiyaç duydukları anda çaldıkları ilk kapı olduğunu belirten Yerlikaya, muhtarların gönül insanı olduklarını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, muhtarların, vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini dile getirerek "Geçmişte bulundukları mahallelerde asayişi sağlamak, huzuru ve güveni tesis etmek için görev yapan muhtarlarımız, bugün de 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın en ücra köşelerinde dahi devletimizin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olmaya devam ediyor. Türkiye yüzyılında muhtarlarımızı temsili demokrasinin değil katılımcı demokrasinin en önemli mihenk taşı olarak görüyoruz. Böylesine önemli bir vazife üstlenen, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, devlet ve millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir role sahip olan sizler yaptığınız fedakar çalışmalarla her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Her bir devlet yöneticisinin, 2200 yıllık kadim devlet geleneğine, kutsal vatan toprağındaki 1000 yıllık hakimiyete ve 100 yıllık cumhuriyet tecrübesine sahip Türk milletinin birer hizmetkarı olduklarını söyleyen Yerlikaya, "Millet iradesinin tecellisi ve devlet hakimiyetinin tesisinde demokratikleşme ve yurttaş haklarının daha ileri seviyelere taşınmasında muhtarlarımızın oynadığı kritik rolün farkındayız. İşte bu amaçlarla AK Partimiz iktidara geldiği ilk günden itibaren demokratik katılımın olmazsa olmazı olarak gördüğü muhtarlarımıza özel önem ve öncelik vermiştir." diye konuştu.

Yerlikaya, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 52 buluşmada 38 bin muhtarın misafir edildiğini anımsatarak bugün bu buluşmaların 53'üncüsünü gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Son 21 yılda muhtarların özlük hakları ve çalışma koşullarında geçmişle kıyas kabul edilemeyecek derecede ilerlemeler sağlandığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bu dönemde demokrasimizin en köklü yapılarından biri olan muhtarlığı kurumsallaştırmak için devrim niteliğinde kararlara imza atıldı. Bu amaçla ilk olarak, Büyükşehir Belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kuruldu. Aidiyet duygusunun sağlamlaşması adına 19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edildi. Muhtarlarımız 2002 yılında 97 lira ödenek alıyordu. Geçen yıl ise muhtarlarımızın maaşları asgari ücrete endekslendi. Muhtarlarımızın ödemekle yükümlü oldukları SGK primleri devletimiz tarafından karşılanmaya başlandı. 30 büyükşehrimizde 100 muhtar hizmet binamızın yapımı tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz sonra teşrifleriyle inşallah hizmete açılışı yapılacak."

Muhtarlara gelecek yıl için bir müjdesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, "51 valimize 179 muhtar evi için kaynağı aktardık, talimat verdik. İnşallah önümüzdeki yıl 19 Ekim sizin Muhtarlar Gününüzde yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve uğurlu elleriyle açmak nasip olsun, müjdesini verelim o zaman. Amacımız muhtarlık hizmetine yakışır çalışma mekanları oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, artık muhtarların eğitimlerine de büyük önem verdiklerini bildirerek "Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ile YÖK arasında bir protokol imzaladık. Bu protokol uyarınca da inşallah 2024 yılında Muhtar Akademisi Projesini de hayata geçiriyoruz." dedi.

Muhtarların sosyal dinlenme tesisine ihtiyacı olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Vilayet Evi Ankara Muhtar Evi hizmete açılmıştı. Bugün size bir müjde daha vermek istiyorum. Şehirlerin sultanı İstanbul'da da Muhtar Evi için yerimizi belirledik. Vilayetler Evi İstanbul Muhtar Evini, Fatih Çapa'da inşallah en kısa sürede hizmete alacağız. Ama ben biliyorum ki muhtarlar tarih almadan bu masadan kalkmayacak. O zaman tarih veriyoruz. O arsa çok özel bir yerde. O arsayı ayırdık. Mimari tasarımı başladı. Allah izin verirse ocak ayının sonunda ihalesini yapacağız. 19 Ekim Muhtarlar Evinde ikincisini şehirlerin sultanında açmak nasip olsun diye dua ediyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Huzur ve güvenin önce evde ve mahallede başlayacağına vurgu yapan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin huzur ve güven içerisinde olması adına İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle, 81 ilimizin tamamında jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle 365 gün gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Terörle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hukuktan ve aziz milletimizden aldığımız güçle mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Biliyoruz ki, bu mücadelede Allah için hiç de yalnız değiliz. Aziz milletimizin destek ve duaları hep bizimle. Buradan milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizden sizlerin ve aziz milletimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyoruz ki, devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesindedir. Bundan da taviz verilmeyecektir."