GS'de Ziyech ile Angelino, Süper Kupa maçı kadrosunda yok

Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.

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