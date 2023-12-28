Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kaymakamlık sınavı sonuçları açıklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan 6 kişi gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
81 ilin temayülü bitiyor! Erdoğan, 51 ilin milletvekilleri ile görüşecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
İsveç'in NATO üyeliği için F-16 kararı beklenecek
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı: Hesaplara yatırılmaya başlanacak
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
Rifat Hisarcıklıoğlu: Gelir vergisi dilimleri de artırılmalı
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
İstanbul Emniyeti'nde ara atama: 5 ilçede müdür değişikliği
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Ergun Atalay: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere olmasıydı
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Yeni asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti?
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Can Atalay dosyası yeniden Yargıtaya gönderildi
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Erdoğan: Asgari ücrete yüzde 49 artış yapıldı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), para politikası özetlerinde aylık enflasyonun asgari ücretin de etkisiyle ocak ayında yükseleceği belirtildi. Enflasyonda şubat ve sonrasında yavaşlama bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 15:54, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 15:59
Yazdır
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek

TCMB geçen hafta 250 baz puan artış ile politika faizini yüzde 42,5'e çıkardığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına

ilişkin özetleri yayımladı.

Aylık enflasyonun başta asgari ücret olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisi ile ocak ayında yükseleceği belirtirilerek şöyle denildi:

Aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmekte."

Öncü verilere göre, aralık ayında enerji grubu fiyat artışı yüksek olmakla birlikte bir önceki aya kıyasla yavaşladığı kaydedildi.

"SADELEŞMEDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Üçüncü çeyrekte yoğunlaşan maliyet yönlü baskıların fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı ifade edilen özetlerde "Alınan kararlar ile birlikte sadeleştirme sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek." mesajı verildi.

Kurulun parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğü hatırlatılan özetlerde, fiyat istikrarının kalıcı tesisi için

gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

Özetlere gröe, yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki

katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutuyor.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE SINIRLI İYİLEŞME BAŞLADI"

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığı belirtiler özetlerde " Son dönemde yapılan anlaşmalar ile teknoloji yatırımlarını ve üretim kapasitesini geliştirecek alanlara yoğunlaşacak doğrudan yabancı yatırımlar önümüzdeki dönemde dış finansmanı destekleyecek." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber