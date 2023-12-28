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Filistin: İsrail, 80 Filistinlinin cansız bedeninden organlarını çaldı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kara operasyonunda öldürülen 80 Filistinlinin organlarını çaldığını belirterek, konuyla ilgili uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 16:16, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 16:16
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Filistin: İsrail, 80 Filistinlinin cansız bedeninden organlarını çaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin organlarını çaldığı ortaya çıktı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonu sırasında öldürerek el koyduğu 80 Filistinlinin cenazesini 26 Aralık Salı günü Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Şelom Sınır Kapısı'ndan Filistinli yetkililere teslim ettiği bildirildi. Cenazelerin onurunun hiçe sayıldığı, tanınmayacak ve parçalanmış halde olduğu ifade edilen açıklamada, "Naaşlar incelendikten sonra yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği tespit edildi. Bu, işgal güçlerinin (İsrail'in) bu kişilerin hayati organlarını çaldığının açık bir göstergesidir. İşgalciler, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de mezarları açarak ve ölenlerin naaşlarını çalarak savaş sırasında bu suçu defalarca tekrarladı" ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma çağrısı

İsrail'in elinde hala onlarca Filistinliye ait cenazenin bulunduğu belirtilen açıklamada, cenazelerin alıkonulması ve organlarının çalınmasına ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu. Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşların bu tür suçlara karşı sessiz kalmalarına da tepki gösterildi. Açıklamada, "İsrail işgal ordusunun isimleri açıklanmayan, nerede öldürüldükleri ve ne yapıldığı belirtilmeyen 80 Filistinlinin cenazesinin onurunu ihlal etmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu suç, İsrail işgalinin Filistin halkına yönelik 75 yıldır işlediği suçlardan biridir" denildi.

Teslim alınan 80 cenaze toplu mezara defnedilirken, İsrail'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki Ebu Yusuf El Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan El Hams daha önce yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinlilere ait cenazelerin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerine bilgi verdiğini belirtmişti. Hams, "Cenazelerin bir kısmı sağlam, bir kısmı parçalanmış, bir kısmı da çürümüş halde bir konteynerde gönderildi" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz ay İnsan Hakları İzleme Örgütü Euro-Med, organ hırsızlığı konusunda bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulunmuştu.

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