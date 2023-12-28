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EPDK Başkanı Yılmaz'dan depolamalı RES/GES'lere yönelik açıklama

Sadece enerji sektörüne değil Türkiye ekonomisine de büyük katkı vermesi beklenen depolamalı RES/GES yatırımlarına yönelik çalışmalar sürerken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 16:27, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 16:41
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EPDK Başkanı Yılmaz'dan depolamalı RES/GES'lere yönelik açıklama

EPDK tarafından 2023-2028 dönemi için TEİAŞ tarafından ilan edilen bağlanabilir kapasitelerin tamamı için kurulu gücü 260 bin MW'ı aşan (yani Türkiye elektrik kurulu gücünün 2 buçuk katı düzeyinde olan) 5 bin 968 depolamalı rüzgar ve güneş önlisans başvurusu aldıklarını hatırlatan Yılmaz; ortaya konan yatırım iştahının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Yılmaz; bugüne kadar EPDK tarafından, depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla yapılan başvurulardan toplam 25 bin 630 MWe gücündeki 493 adet projeye önlisans verildiğini, verilen önlisansların 13 bin 529 MWe gücündeki 193 adedinin RES projesi, 12 bin 101 MWe gücündeki 300 adedinin ise GES projesi olduğunu açıkladı. Bu önlisansların karşılığı olarak sahada 35 milyar dolar düzeyinde yatırım beklediklerini söyleyen EPDK Başkanı önlisans alan şirketleri net bir dille uyararak şunları söyledi

"Depolamalı RES/GES yatırım süreçlerini çok sıkı takip ediyoruz. Kimsenin bu süreci istismar etmesine müsaade etmeyiz. Önlisans süreci yan gelip yatma dönemi değildir. En doğru ve verimli yatırım için gece gündüz çalışmanız gerekir. Çünkü bu yatırımlar ülkemize enerji sağlayacak, istihdam sağlayacak, yeni yatırımların da kapısını aralayacak. Piyasamızın kuralları belli ve bu kurallara da herkesin uyması şart. Önlisans devredilemez, yönetmelikte belirlenen istisnalar hariç hisse veya pay devri de yapılamaz. Yapılması halinde önlisans iptal edilir, şirket tarafından verilen teminat da yanar. Örneğin bugün kurul toplantımızda bir şirket hisse devrettiği için önlisansını iptal ettik. Umarım bu son olur zira kurallara uygun hareket etmeyen şirketlere karşı gereken adımı atmaktan asla çekinmeyiz. Önlisans alan şirketler yatırım için vakit kaybeder veya kurallara uymazsa pişman olur."

Bu aşamaya kadar olan önlisans sürecinin hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde tamamlandığını ve bu üç ilkeden taviz vermelerinin asla mümkün olmadığına dikkat çeken Yılmaz; herkese eşit mesafede durduklarını ve kimseye çantacı, sanal yatırımcı gözüyle bakmadıklarını bir kez daha vurguladı. Yılmaz: "1800'e yakın şirket kurumumuzdan depolamalı RES/GES önlisansı için başvuru yaptı ve hepsi tamamen şeffaf süreçlerde değerlendirildi. Hiçbir şirket dışlanmadı, hiçbir şirkete ayrıcalık yapılmadı. Bizim bu konuda gösterdiğimiz titizliği ve iyi niyeti yatırımcıların da göstermesini bekliyoruz. Gerçek yatırımcı sahada belli olur ve elini çabuk tutan kazanır" dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışmalar başladı. Depolamalı RES ve GES'ler ülkemizin gücüne güç katacak. Ben bir kez daha önlisans alan şirketleri uyarıyorum. Ön lisans sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili şirketler lisans almak ve yatırımı tamamlamak zorunda. Lisansını almayan şirket yatırım fırsatını da verdiği teminatı da kaybeder. Kimsenin ülkemize de sektörümüze de vakit kaybettirmeye hakkı yok"


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