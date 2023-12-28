2023'ün en popüler yemekleri belli oldu

Şirket açıklamasına göre, 2023 yılında Türkiye genelinde en popüler yemek, tavuk döner dürüm olurken, sokak kültürü ve hızlı yaşam tarzının etkileri göze çarpıyor. Burger ve pizza gibi global mutfakların popülerliği, Türkiye'nin mutfak çeşitliliğinin arttığını gösterirken, çiğ köfte ve tost gibi atıştırmalıklar da yoğun tempoda tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

2022'de ilk sırada olan lahmacun bu yıl üçüncülüğe düşerken, geçen yıl ikinci sıradaki tavuk döner ise bu yıl ilk sıraya yerleşti.

Yemeksepeti'nin 2023'te en yoğun sipariş saatleri, akşamüstü 17.00 ile 20.00 arası oldu. En yoğun saat olan 18.00, iş çıkışı ve akşam yemeği hazırlıklarının yoğun olduğu bir dönemi işaret ederken, bu saatlerdeki siparişlerin toplam siparişlerin yüzde 36'sını oluşturması, günlük rutinlerin önemini vurguluyor.

2023'te en çok sipariş edilen salatalar, tavuklu salatanın başı çektiği bir listeyi oluşturuyor. Çoban ve mevsim salata gibi geleneksel seçeneklerin yanı sıra, ton balıklı ve sezar salata gibi modern seçeneklerin popülerliği, sağlıklı beslenme trendlerine olan ilgiyi gösteriyor.

Yemeksepeti Market'in Everyday Roastery kahve menüsünde 2023'ün yıldızı olan latte, Türk kahve kültürüne alternatif olarak geniş bir tüketici kitlesi tarafından tercih edilirken, americano ve mocha gibi sert ve tatlı kahve seçenekleri de popülerlik kazandı. Flat white ve caramel macchiatonun listeye girmesi, kahve tüketiminin çeşitliliğini ve gelişen damak zevklerini yansıtıyor.

- Waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında

2023'te gençler arasında popüler olan waffle, en çok sipariş edilen tatlıların başında geliyor. Geleneksel lezzetlerden baklava ve sütlaçın yanı sıra, modern mutfaklardan sufle ve profiterol gibi seçenekler tatlı çeşitliliğinin ve tercihlerin genişliğini gösteriyor.

2023'te Yemeksepeti üzerinden verilen en yüksek tutarlı sipariş, 26 bin 98 lira ile kayda geçti. Bu ve diğer yüksek tutarlı siparişler, özel etkinlikler veya lüks ürünler için yapılan harcamaları işaret ederken, sektörün bu taleplere cevap verebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. İkinci en yüksek sipariş 15 bin 120 lira olurken, üçüncü sırada 12 bin 600 lira sepet tutarları dikkat çekti. 2022 yılında en yüksek sepet tutarı 7 bin 464 lira olmuştu.

2023'te Yemeksepeti'ndeki yemek kategorisinde lider kullanıcı, toplam 1567 adetle günde 4'ten fazla sipariş vermiş oldu. Market kategorisinde ise bu sayı 1691'e ulaşırken, Mahalle kategorisinde bir kullanıcıda yıllık en yüksek sipariş sayısı 328 oldu.

- Yemeksepeti Market'te fırın ürünleri öne çıktı

2023'te Yemeksepeti Market'ten en çok sipariş edilen ürünler arasında fırın ürünleri, yerli muz ve maden suyu gibi günlük ihtiyaçlar öne çıkıyor. Meşrubatların yanı sıra, sıfır şekerli alternatiflerin siparişlerde giderek öne çıkıyor olması, düşük kalorili seçeneklere olan ilginin arttığını gösteriyor.

Yemeksepeti Mahalle, 2023'te en çok sipariş edilen ürünler arasında damacana sular ve günlük tüketim için temel sebze ve meyvelerin yer almasıyla, tüketicilerin taze ve sağlıklı besinlere olan ilgisini ortaya koyuyor.

Yemeksepeti'nde 2023 yılında kaydedilen yeni mutfak sayıları, Türkiye'deki yeme içme sektörünün çeşitliliğini ve büyümesini gösteriyor. Geleneksel ve modern mutfaklara olan ilginin artmasıyla, sektörün hem geleneksel hem de yeni trendlere uyum sağlayan bir yapı sergilediği görülüyor. Kebap ve Türk mutfağı 4 bin 398 yeni restoranla zirvede yer alırken, döner 4 bin 322 yeni açılan restoranla popülerliğini sürdürüyor. Çiğ köfte 3 bin 933 yeni mekanla özellikle vegan ve vejetaryenler için popüler bir seçenek haline gelmiş durumda.

2023 yılında, Türkiye'de fast-food ve geleneksel Türk mutfakları en popüler tercihler arasında yer alıyor. Pizza, tavuk, çiğ köfte gibi çeşitliliğin göstergesi olan yemekler, tüketicilerin hem yerel hem de global lezzetleri deneyimlemeye açık olduğunu ortaya koyuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye'de yeme içme kültürünün dinamik yapısını ve tüketicilerin çeşitli mutfaklara olan yüksek ilgisini yansıtıyor.