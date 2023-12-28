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Bakan Tekin: Eğitimdeki fiziki şartlar itibarıyla OECD ortalamasının üzerine çıktık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretimdeki fiziki şartları itibarıyla OECD ortalamasının üzerine çıktığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 17:55, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 17:56
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Bakan Tekin: Eğitimdeki fiziki şartlar itibarıyla OECD ortalamasının üzerine çıktık

Manisa programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulunda öğrencilerle görüştü.

Öğrencilerin futbol sahası talebini yerine getireceklerini söyleyen Tekin, okul bahçesinde açılan ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tekin, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğiyle "81 İl, 81 Anaokulu" projesi kapsamında yaptırılan ve 30 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulunun açılış törenine katıldı.

Konuşmasında Manisa'da 2002 yılından itibaren öğrenci sayısının yüzde 25 arttığını, buna rağmen okul ve öğretmen sayısının ikiye katlandığını belirten Tekin, bunun sonucunda da Manisa'da derslik başına düşen öğrenci sayısının 20'li rakamlara düştüğünü ifade etti.

"Bütün dünyada eğitim-öğretim istatistikleri anlamında, özetle de OECD ortalaması itibariyle Türkiye, fiziki şartlar anlamında OECD ortalamasının üzerinde bir yere çıkmıştır." diyen Tekin, geçmişe göre çok daha üretken bir ortamda ders yapılabildiğini dile getirdi.

Tekin, Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz başta olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Açılışa katılarak bir konuşma yapan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da okulun özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri yetiştirecek olması nedeniyle ayrı bir öneminin bulunduğunu söyledi.

Çocukların sosyal becerilerini 3-5 yaş arasında kazandığını, hayal gücünü, yenilikçilik ve ekip çalışması kabiliyetini de bu yaşta edindiklerini anlatan Yıldırım, 5 yaş okullaşmasında yüzde 100'lere yaklaşıldığını ifade etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise bir öğretmenin hayaliyle başlayan 81 ile 81 anaokulu projesinin ülke genelinde sürdüğünü, bugün de Türk Kızılay İstanbul Şubesinin katkılarıyla yaptırılan bir okulu açtıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul açıldı. Bakan Tekin, anaokulunu gezerek öğrencilerle görüştü, onlara oyuncak hediye etti.

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra okul bahçesine fidan dikti.

Öte yandan tören sırasında 2016 yılında Diyarbakır'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Vedat Öz'ü anlatan bir video gösterildi. Bu sırada şehidin annesi Bilgen ve babası Şefik Öz, duygusal anlar yaşadı.

Törene şehit Öz'ün yeğenleri Ensar ve Eymen Öz ile Vali Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti MKYK üyesi Ayşe Nevin Sert, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğureli ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı da katıldı.

- Şehit ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılış töreninin ardından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini, Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan taziye evinde ziyaret etti.

Baba İkram Budak'a başsağlığı dileklerini ileten Tekin, şehidin isminin bir okulda yaşatılacağını söyledi.

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