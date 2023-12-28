Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar

Liselerdeki akran zorbalığı olaylarına bir yenisi eklendi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir lisede, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada 1 öğrenci, 5 öğrenci tarafından dövüldü.

O anlar, bir başka öğrenci tarafından kayıt altına alındı.

Dövülen öğrenci darp raporu alıp ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.