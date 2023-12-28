Balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 18:41, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 19:05
Cengiz Topel Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Lina B.Ö, 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lina B.Ö, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.