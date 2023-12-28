Başkentte eşini tabancayla öldüren bekçi intihar etti

Çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç'un cansız bedenleriyle karşılaştı.

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