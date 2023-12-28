Başkentte eşini tabancayla öldüren bekçi intihar etti
Ankara'da, tartıştığı eşini tabancayla öldüren bekçi, aynı silahla intihar etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2023 21:58, Son Güncelleme : 28 Aralık 2023 21:57
Sincan Saraycık Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında, bekçi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç'un oturdukları daireden silah sesleri duyuldu.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi Orkun Oruç ile eşi Ayşe Oruç'un cansız bedenleriyle karşılaştı.
İncelemede, eşini tabancayla öldüren Orkun Oruç'un aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
Çiftin bir çocuklarının olduğu öğrenildi.