RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası

Haftalık olağan toplantısını yapan RTÜK, izleme raporlarını görüştü. Üst Kurul, vatandaşlardan gelen 31 binin üzerinde şikayet üzerine "Kızıl Goncalar" adlı dizi film hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı. 6112 sayılı Yasa'da geçen "Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlali gerekçesiyle yayıncı FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandı.

Beyaz TV'ye yaptırım

Daha önce yine RTÜK'ten ceza alan Beyaz TV'nin "Derin Futbol" programı, geçen hafta alınan "Spor Yayınları İlke Kararı"na da uymadığı gerekçesiyle Üst Kurul'dan yaptırım gördü. TFF'nin şikayet başvurusu yaptığı programı ayrıntılarıyla değerlendiren RTÜK, programdaki "hakarete varan çirkin sözler ile kişi ya da kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan açıklamalar" gerekçesiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'e üç ayrı rapor

Tele 1'de yayınlanan "5. Boyut" programında oyuncu ve yapımcı Yılmaz Güney'in hayatı hakkında yorumlar yapılırken, "sanatçının işlediği cinayeti haklı ve masum gösteren ifadeler" kullanıldığı, Merdan Yanardağ ve Atilla Dorsay'ın açıklamalarının "Yayın hizmetleri, suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Tele 1'e üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. Tele 1'in "Forum Hafta Sonu" programında ise sunucu Namık Koçak'ın muhafazakar vatandaşları "ikiyüzlü" ilan ettiği, "Gündem Özel" programında ise Nedim Türkmen'in hiçbir veriye dayanmaksızın Türkiye'yi "uyuşturucu üssü" ve "kara para merkezi" olarak yaftaladığı, mesnetsiz suçlamaların yayıncılık ilkesi ihlali olduğu gerekçesiyle kanala üst sınırdan uygulandı.

Halk TV, Flash Haber, SZC ve KRT raporları da görüşüldü

Halk TV'de "Halk Meydanı" programında İrfan Değirmenci'nin "Şu anda beni ekranda gören özellikle Z kuşağında olan LGBT+ çocuklar şu an çok seviniyorlardır ve kendilerini yalnız hissetmiyorlardır, buna eminim" cümleleri yasaya aykırı bulundu. Halk TV'nin "terör örgütü üyelerini haklı gösterdiği" gerekçesiyle 'Nasıl Olacak' adlı programı da yaptırıma uğradı. SZC logolu yayıncı da "Para Politika" isimli programda sunucu Ebru Baki'nin "TÜİK çalışanlarını töhmet altında bırakan, doğruluğu araştırılmamış sözler" sarf ettiği gerekçesiyle RTÜK tarafından üst sınırdan müeyyideye tabi tutuldu.

RTÜK, "Zafer Arapkirli ile Medyaterapi" programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hakkında sarf edilen sözlerin "hakaret içerikli" olduğu gerekçesiyle KRT'ye de yaptırım uyguladı.

RTÜK toplantısında Flash Haber'de yayınlanan "Başkent'te Gündem" programı hakkında hazırlanan iki ayrı rapor görüşüldü. Turgut Koçak'ın MHP hakkında söylediği ifadelerin "ayrıştırıcı, eleştiri sınırını aşan, hakaret ve iftira içeren sözler" ile Fatih Ertürk ve Fahrettin Fidan'ın toplumun belli bir kesimini aşağılayan ifadeler sarf ettiği gerekçesiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Netflix'e ceza

RTÜK'ün son toplantısında Türkiye'de dijital yayıncılık yapan uluslararası yayın kuruluşları da masadaydı. Üst Kurul, İspanya yapımı "Pieles" isimli filmde bir genel evde geçen ahlak dışı sahneler nedeniyle Netflix yayın platformuna idari para ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

Kadir Çöpdemir'in sözlerine ceza

Kadir Çöpdemir, radyo yayında küfürlü sözler kullandığı gerekçesiyle RTÜK'ten üst sınırdan ceza yedi. Çöpdemir'in yayını için SHOW Radyo hakkında ağır idari para cezası yaptırımı kararı alındı.

RTÜK, Cadde TV ve İlke TV'deki ihlallere de yaptırım uyguladı.