YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 yerel seçimleri için aldığı karara göre, geçmiş yıllarda seçmen göçünün en önemli sebebi olan 'Misafir seçmen' uygulamasına son verildi. YSK, adres değişiklikleri için 1 Ekim 2023 tarihine kadar süre tanımıştı. Bu tarihten sonra tayin veya başka bir zorunluluk nedeniyle adres değiştirenler, 4-17 Ocak tarihleri arasında belgeleri ile birlikte ilçe seçim kurullarına başvurup; bulundukları yeni adrese seçmen kaydını yaptırabilecek. Ancak, önceki seçimlerde gündeme gelen 'muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler' bu kez seçmen listelerine yazılamayacak. YSK'nın kararında, "1 Ekim 2023 tarihinden askı süresinin bitiş tarihi olan 17 Ocak 2024 tarihine kadar olan süre içinde daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde beyanda bulunan seçmenlerin (muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler), listelere yazılamayacağı" hükme bağlandı. YSK'nın aldığı bu karar ile büyükşehirlerden, akrabaları için oy kullanmak için memleketlerine 'misafir seçmen' olarak gitmek isteyenler engellenmiş oldu. YSK yetkilileri "Mesela, İstanbul'daki bir seçmen başka bir ildeki akrabasının yanında misafir seçmen olarak görünebiliyor ve oy kullanabiliyordu. Yani o adreste oturanın muvafakati ile bu yapılabiliyordu. Şimdi buna izin verilmeyecek. Adres değiştirenlerin seçmen olabilmesi için ancak kendi adına kayıtlı bir su-elektrik faturası veya kendi tayin belgesi ile ilçe seçim kuruluna başvurması gerekecek. Bugüne kadar en çok seçmen taşıma özellikle yerel seçimlerde, bu misafir seçmen uygulaması nedeniyle oluyordu. Şimdi yasaklanmış oldu" dedi. YSK yetkililerin verdiği bilgiye göre, ilçe seçim kurullarına şimdiden 'misafir seçmen' olmak için binlerce başvuru yapıldığını, ancak yeni uygulama kapsamında tüm bu başvuruların reddedileceğini kaydetti.

BU DEFA TEDBİR ALINDI

YSK'nın aldığı ikinci önemli karar ise KHK ile kamudan ihraç edilenlerin belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliliği adaylıkları konusunda oldu. YSK; adaylık başvurularında, KHK'dan ihraç edilmiş olmama şartının aranacağına yönelik bir karar aldı. Bu kapsamda, KHK'den ihraç edilmiş, ancak mahkeme kararı ile memuriyete dönüşlerinin önünde bir engel kalmamışsa, bu başvurular kabul edilecek. Ancak, mahkeme süreçleri henüz bitmemiş olanların adaylığı kabul edilmeyecek. 2019 seçimlerinde başvuru şartları arasında 'KHK ile ihraç edilmiş olmamak' şartı getirilmediği için, birçok KHK'lı adaylık başvurusunda bulunmuş, ancak seçimi kazanan KHK'lı 7 belediye başkanına daha sonra mazbata verilmemişti. YSK bu konuda, KHK ile ihraç edildiği halde seçimi kazanan belediye başkanları yerine, seçimde ikinci sırada çıkan adaya belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi kararını almıştı. 5 yıl önceki seçimlerde ortaya çıkan bu problemin tekrar yaşanmaması için YSK, başvurular sırasında KHK'dan ihraç edilmeme şartını getirmiş oldu.

YÜCEL KAYAOĞLU