İmamoğlu'ndan Akşener'e zeytin dalı: Abla kardeş oturur çözeriz o işi

Millet İttifakı'ndan ayrıldıkdan sonra CHP'nin işbirliği teklifini de reddeden İYİ Parti'de iç kriz başlamış, istifalar peş peşe gelmişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Partimize operasyon yapıyorlar" sözleriyle önceden destekçisi olduğu iki ismi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef almış "Savaşa varım" diyerek meydan okumuştu.

YAVAŞ'A 'KORKAK' ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Yavaş, kendisine "korkak" diyen Akşener'e "Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum" cevabını verirken; İmamoğlu ise "Üstüme alınmıyorum ama haddini aşıyor" demişti.

CHP ile ittifak yapmama kararını eleştiren ve istifası istenen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ise İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüşmeler yaptığını açıkça söylemişti.

'HADDİNİ AŞIYOR' DEDİĞİ AKŞENER'E ZEYTİN DALI UZATTI

Sözcü TV'de konuşan Ekrem İmamoğlu bu defa 'haddini aşıyor' dediği Akşener'e zeytin dalı uzattı.

"ABLA-KARDEŞ ÇÖZERİZ"

Yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, şöyle konuştu;

"Üzüldüm, üzülüyorum. Sözler söylenebilir. Meselenin daha da geçmişi vardır. Üzerime hiç alındığım tarafı yok. Ama gün gelir abla-kardeş karşılıklı konuşulur halledilir.

Sert söylemler, ifadeler, rota değişimi bir parti için doğaldır. Bunun muhattabı biz değiliz. Bu meselenin 3 aşaması var. Genel İrade Kurulu karar alıyor. Biz kendi adayımızı çıkaracağız.

"SİYASETTE ÜMİT BİTMEZ"

Ümit bitmiş midir? Siyasette ümit bitmez. İYİ Parti'nin Grup Başkan Vekili, Ekrem İmamoğlu'na gelip diyor ki "başka yol bulamaz mıyız?"

Ben olabilir dedim ama kabul görür mü dedim. Bu çalışma yapıldı bana iletildi. Salı günü biz Özgür Özel ile buluştuk. İYİ Parti Grup Başkan Vekili görevden alındı diye bize haber geldi.

TELEFONDA KONUŞTUK

Sayın Meral Akşener ile abla-kardeş olarak yönettiğimiz bir süreç var. 2024 Mart ayında bitiyor. Biz oraya kadar müttefikiz. Benim Meral Hanımla en son samimi bir sohbetim oldu. Yarım saate yakın telefonda konuştuk. 'Ben her zaman buradayım' dedim.

Bazı sözler beni incitti ama abla-kardeş olarak çözeriz bunu."