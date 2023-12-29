Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün banka hesaplarına yatırılacak. Destek ödemesi tek seferlik verileceği ve miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.
Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ÇALIŞAN EMEKLİLİLERİN 5 BİN LİRA TUTARINDAKİ ÖDEMELERİ 29 ARALIK CUMA GÜNÜ YATIRILACAK
Çalışan emeklilerin 5 bin lira tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.