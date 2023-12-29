Ucuz borçlanmada son gün

TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor
Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ucuz borçlanmada son gün

Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte prim borçlanması için hesap yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak. Askerlik ve doğum borçlanmasında bugün başvuru yapanlar 50 bin lira daha az ödeyecek.

Haber Giriş : 29 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 08:56
Yazdır
Ucuz borçlanmada son gün

Asgari ücret 2024 rakamı Temmuz ayına göre yüzde 49, Ocak ayına göre yüzde 100 arttırıldı. 2024 brüt asgari ücret 20 bin 2 TL, net asgari ücret de 17 bin 2 TL oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 TL olarak belirlendi.

Askerlik ve doğum borçlanma primleri, kişinin kendi belirlediği prime esas kazanç üzerinden ödeniyor. En düşük kazanç tutarı asgari ücretten az olamıyor. Bu nedenle, asgari ücretteki artışa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

Yeni yılda askerlik borçlanması ne kadar olacak?

Habertürk'ün haberine göre mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken yeni asgari ücret üzerinden 213.36 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 77 bin 263 TL'den 115 bin 214 TL'ye yükselecek.

Doğum borçlanmasında büyük artış

Kadınlar sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103 bin 025 TL'den 153 bin 619 TL'ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 50 bin 594 TL artacak.

Ucuz borçlanmada son gün

Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyecekler. Primi yeni asgari ücret üzerinden değil, şu anki asgari ücret üzerinden ödeyecekler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber