Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu Marmara ve Kıyı Ege'de yağış geçişleri beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 09:33, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 09:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yarın yurdun tamamına yakınında parçalı ve az bulutu hava hakim olurken, Kıyı Ege'de yağış geçişleri görülecek.
Pazar günü ise Kıyı Ege ile birlikte Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 11, İstanbul'da 14, İzmir'de 17, Antalya'da 21, Diyarbakır'da 12, Samsun'da 16 derece civarında seyredecek.