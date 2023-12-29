TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
TCMB: 2024'te rezerv biriktirme stratejisi devam edecek
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
1 Yıllık Su İhtiyacın Tek Pakette!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı
Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor
Gram altında tarihi zirve! Tırmanış sürüyor
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün gerçekleşecek
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü 60 sözleşmeli personel alacak
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
YSK önlemini aldı...KHK'lılar aday olamayacak!
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik 2 bin 490 astsubay alımı yapacak
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
700 bin kamu işçisinin ikramiye tarihleri belli oldu
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Kızıl Goncalar' cezası
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
Yargıtay Başkanından hakim savcı adaylarına tavsiye: Mevzuatın tamamını okuyun
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
ÖSYM'nin yaptığı 52 sınava 11 milyondan fazla aday başvurdu
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Bakan Tunç: 1-2 karar nedeniyle tüm yargıyı suçlamak 24 bin hakim savcıya haksızlık
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 6 aracın sürücüsü gözaltında
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
FETÖ'den açığa alınan 445 emniyet mensubunun 63'ü İstanbul'dan
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Lisede akran zorbalığı: Arkadaşlarını dövüp kayda aldılar
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri yarın yapılacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Bakan Kacır açıkladı: 7 yeni OSB kurulacak
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Merkez Bankası: Enflasyon asgari ücret etkisiyle ocakta yükselecek
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Meclis'te müşavir atamalarına neşter!
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Erdoğan: Teröristleri buralara ayak basamayacak hale getireceğiz
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
Özel: Asgari ücretin 3 ayda bir belirleneceğinin tahaahhüdü verilmeli
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
'Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 21, ortaöğretimde 23'e düştü'
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
12 askerin şehit olduğu terör saldırısının detayları
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, yazılı ve uygulamalı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
TMO, fiyat düşüşlerine karşı piyasaya müdahale etmeye hazır
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücreti Erdoğan 17 bin liraya bağladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren temsilcilerinin 16 bin 300 lira, işçi temsilcilerinin ise 18 bin lirada direttiğini kaydeden Ramazan Ağar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 bin lira olmasını istedi. İşveren kabul etti" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 09:36, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 09:50
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, komisyon görüşmelerini anlattı:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu"nun toplanacağı haberleri düşük ücretle çalışanları umutlandırır. Hele ki bu hayat pahalılığında. Oturulup maaşın ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar yapılır. Ancak evdeki, işyerindeki hesap 5 hükümet, 5 işçi, 5 işveren temsilcisinden oluşan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" hesabına uymuyor.

Türk İş, asgari ücret görüşmelerine asgari ücretle çalışan hastane işçisi Hatice Akgedik'i, AVM işçisi Meliha Nur Şıkbudak'ı, karayolu işçisi Durmuş Öztürk'ü, enerji işçisi Saffet Canbaz'ı da aldı. Onlar nasıl geçim zorlukları çektiklerini anlattılar. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, her adımı onlarla attı, onlar da bütün gelişmelerin içinde yer aldı. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, SÖZCÜ'nün asgari ücret görüşmeleri süreciyle ilgili sorularını şöyle cevaplandırdı:

İÇERİDE NELER KONUŞULDU?

Biz rakam vermedik. Çünkü rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına düşme şansımız yok. Son günlere geldiğinde önce 14 bin 500, sonra 15 bin, 15 bin 500 rakamları telaffuz edildi. Bu rakamlar sohbet sırasında geçti. 500 doların 14.500 bin lira yaptığı söylendi. Ayrıca işveren, yapılacak desteğin bir hatta iki bin lira olmasını önerdi. Sonuçta bu işveren desteği 700 lira olarak belirlendi.

Çalışma Bakanı, Türk İş Temsilcisi Ergün Atalay ve TİSK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 1.5 saat görüştü. Daha sonra Çalışma Genel Müdürü, ben ve TİSK Genel Sekreteri de toplantıya dahil olduk. Görüşmeler devam ederken, işveren kesimi ücretin 16 bin 500 liraya çıkarılmasını son fiyat önerileri olarak belirtti. Cumhurbaşkanı da bunun 17 bin liraya yükseltilmesini istedi. Nihayet onlar 17 bin liraya "Evet" dedi.

GÖNÜLSÜZ 'EVET' DEDİLER

Biz ücretin en az 18 bin lira olması yönünde karar almıştık. 18 bin lira dedik ama işveren temsilcileri bunun üzerine çıkamayacaklarını söyledi. Kabul edilmemesi halinde şerh koyacağımızı da söyledik. Cumhurbaşkanının araya girmesiyle işveren de miktarın 17 bin lira olmasına gönülsüz de olsa 'evet' dedi.

Genel başkanımız Ergün Atalay'ın 18 bin liradan az olmaması için diretmesi, işverenin 16 bin 300'de kaldığı bir ortamda, Cumhurbaşkanı devreye girmese belki 700 liralık zammı almamız mümkün olmayabilirdi. Ergün Atalay, 18 bin liradan az asgari ücreti kabul etmeyeceğimizi, muhalefet şerhi koyacağımızı, 18 binden az olması halinde imza atmayacağımızı biz de söyledik. İşveren de kendine göre hesap yapıyor. Burada cumhurbaşkanıyla görüşme imkanı olmasaydı belki de bu 17 bin lira da olmayabilirdi.

Ramazan Ağar, görüşmeleri SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e anlattı.

2 LİRA HİÇ KONUŞULMADI

Ramazan Ağar'a, sonuçta 17.002 liraya bağlanan asgari ücretteki o iki lirayı da sordum. Ağar, önceki gece tüm Türkiye'nin tartıştığı 2 lirayı şöyle anlattı: "Bize de bu 2 liranın nereden çıktığı soruluyor: Daha önce asgari ücret 11 bin 402 liraydı. Şimdi de 17 bin 002 lira oldu. Aslında onun bir anlamı da yok. Aslında 2 lira lafı hiç geçmemişti. Hep 17 bin lira konuşulmuştu."

Saygı ÖZTÜRK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber