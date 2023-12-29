Tekirdağ merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ, İstanbul, Van ve Şırnak'ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenlendi.

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