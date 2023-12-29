Bursa'da oğluyla tartışan çocuğun babasını öldüren sanığa 20 yıl hapis

Kaçan İbrahim Çağan ise polislerce kısa sürede yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde oğulları arasında bir gün önce tartışma yaşanan İbrahim Çağan ile Ömer Şehzade (35), okulun önünde karşılaşmıştı.

Karar öncesi son savunmasını yapan Çağan, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

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