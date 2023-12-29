Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, yılı 29,55 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 17:34, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,4580
|29,4590
|29,5540
|29,5550
|Avro
|32,6590
|32,6600
|32,6650
|32,6660
|Sterlin
|37,3830
|37,5000
|37,4970
|37,6140
|İsviçre Frangı
|34,9440
|35,1190
|35,1160
|35,2920
|ANKARA
|ABD Doları
|29,4280
|29,5080
|29,5240
|29,6040
|Avro
|32,6190
|32,6990
|32,6250
|32,7050
|Sterlin
|37,3230
|37,5330
|37,4370
|37,6470