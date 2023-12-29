Dolar yılı 30 TL sınırında kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,4580 29,4590 29,5540 29,5550 Avro 32,6590 32,6600 32,6650 32,6660 Sterlin 37,3830 37,5000 37,4970 37,6140 İsviçre Frangı 34,9440 35,1190 35,1160 35,2920 ANKARA ABD Doları 29,4280 29,5080 29,5240 29,6040 Avro 32,6190 32,6990 32,6250 32,7050 Sterlin 37,3230 37,5330 37,4370 37,6470