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Gazi Üniversitesinde 'bor' alanında uzman yetiştirecek lisansüstü eğitimler başlıyor

Türkiye'de ilk defa Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kurulan "Disiplinlerarası Mineraller ve Bor Teknolojisi Ana Bilim Dalı" bünyesinde, mineraller ve bor alanında uzman yetiştirecek ilk yüksek lisans programı eğitimleri bahar döneminde başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 11:10, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 11:08
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Gazi Üniversitesinde 'bor' alanında uzman yetiştirecek lisansüstü eğitimler başlıyor

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Uğur Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya bor rezervinin yaklaşık yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'nin aynı zamanda küresel bor pazarının da yüzde 60'ını elinde bulundurduğunu söyledi.

Gökmen, ülkenin sahip olduğu bu değerli madenden verimli bir şekilde faydalanılması için borla ilgili bilgi ve birikimlerin üretilmesi, paylaşılması, bu alanda teknik ve tecrübenin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bor ve türevleri konusunda değerli yatırımlar yapan Eti Maden İşletmelerinin yaklaşık 2 milyar dolar olan dünya bor pazarının yüzde 60'ına sahip olduğunu belirten Gökmen, işletmenin son birkaç yıldır farklı pazarlara yönelerek rafine ürünler yerine, son kullanıcıya, üreticiye yönelik veya yüksek katma değerli sanayiler için ürün üretimine yöneldiğini, bunun için bazı tesisler kurduğunu dile getirdi.

- Sanayide 250 farklı yerde bor kullanılıyor

Eti Maden'in Bandırma'da bor karbür fabrikası kurduğunu dile getiren Gökmen, "Savunma sanayinden seramik, tarım ve malzeme sektörleri için kritik bir malzeme olan bor türevi tüm ürünlerde katma değeri yüksek ürün elde etmek için AR-GE çalışmalarına ihtiyaç bulunuyor. Sanayide 250 farklı yerde bor madeninden verimli bir şekilde faydalanılması için borla ilgili bilgi ve birikimlerin üretilmesi, paylaşılması, bu alanda teknik ve tecrübenin geliştirilmesi çok önemli." diye konuştu.

Gökmen, Gazi Üniversitesinin Eti Maden ve Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) gibi öncü kuruluşlarla yaptığı işbirlikleri ile bu alanda yürütülen AR-GE çalışmalarına destek verdiğini de belirtti.

Eğitimler, bahar döneminde başlıyor

Bu alanda daha derinlemesine araştırmalar yapmak, insan gücü yetiştirmek ve bor madeninden daha fazla yaralanmak amacıyla Türkiye'de ilk defa disiplinler arası bir anabilim dalının açılma kararının YÖK Yürütme Kurulunun 2 Ağustos 2023'teki toplantısında alındığını hatırlatan Gökmen, bu kararla açılan "Disiplinlerarası Mineraller ve Bor Teknolojisi Ana Bilim Dalı" kapsamında ilk yüksek lisans eğitimine bahar döneminde başlayacaklarını söyledi.

Gökmen, mineraller ve bor alanında AR-GE uzmanlarının yetiştirileceği programla ilgili şu bilgileri verdi:

"Programa kabul edilecek öğrencilerin her birine danışman atanacak. Laboratuvarlarda uygulamalı dersler yapılacak. Derslere, metalürji ve malzeme, kimya, makine mühendisliğinden fizik bölümüne farklı disiplinlerden akademisyenler girecek. Akademisyenlerimiz, aynı zamanda alanlarına göre kendi bölümlerinin altyapılarında öğrencilerini çalıştırabilecekler. Üniversite içerisindeki bütün laboratuvarlar, öğrencilerin kullanımına açık olacak. Yüksek lisans derslerinde Eti Maden ve BOREN gibi kurumlarla işbirliği çerçevesinde ilerleyeceğiz. Sektörde daha önce görev yapmış tecrübeli isimler de akademik kadromuzda yer alıyor. Programımız, böylece akademik olarak sağlam bir altyapıya kavuşturuldu."

Gökmen, yüksek lisans programına Eti Maden ve BOREN gibi kurumlarda çalışanların da başvurabileceğini söyledi.

Enstitü Müdürü Gökmen, 12 Ocak 2024'e kadar başvuruları devam edecek programa 20 öğrencinin kabul edileceğini belirtti.

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