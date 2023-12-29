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TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan, ÇKS başvuru süresinin uzatılması talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için yoğunluk olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin destek alabilmeleri için 2 Ocak'ta sona erecek başvuru süresinin 1 ay uzatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 11:40, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 11:41
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan, ÇKS başvuru süresinin uzatılması talebi

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 tarımsal üretim dönemi ÇKS başvurularının, 2 Ocak 2024'te sona ereceğini anımsattı.

Ziraat odalarında kayıtlı olan, arazi beyanında ve ek belgelerinde değişiklik olmayan üreticilerin, ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabildiğini hatırlatan Bayraktar, ilgili belgelerinde değişiklik olan üreticilerin, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Şemsi Bayraktar, daha önce tarımsal desteklerden faydalanamayan üreticilere yönelik düzenleme yapıldığına işaret ederek, "18 Kasım 2023'te ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle kayıt şartları düzenlenerek, miras ve intikal sorunları nedeniyle tarım yapılamayan arazilerin işlenerek kayıt altına alınmasının önü açıldı. Yine tarımsal faaliyetin devam ettiği ancak miras ve intikal sorunları nedeniyle ÇKS kaydının yapılamadığı ve desteğin ödenmediği arazilerin de kayıt altına alınması gerçekleştirildi. Bu değişiklikle yaklaşık 3 milyon hektar tarım alanının ÇKS'ye kaydedileceği öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arazilerin ve çiftçilerin kayıt işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Bayraktar, "2024 yılı ÇKS başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Ziraat odalarımız, kalan sürede ÇKS kayıtlarının tamamlanamayacağını söylüyor. Öngörülen 3 milyon hektar yeni tarım alanının kayıt altına alınabilmesi ve üreticilerimizin destek alabilmeleri için 2 Ocak'ta sonra erecek başvuru süresinin 1 ay uzatılması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

- "Üreticiler için SGK primleri daha makul seviyeye çekilmeli"

Bayraktar, açıklanan brüt asgari ücretle beraber üreticilerin tarım Bağ-Kur primlerinin yüzde 49 oranında arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çiftçiler için Bağ-Kur primleri 4 bin 628 liradan, 6 bin 900 lira 86 kuruşa, prim borcu olmayan çiftçilerimize verilen Hazine teşviki ile tarım Bağ-Kur primi 3 bin 957 lira 28 kuruştan, 5 bin 900 lira 74 kuruşa ulaştı. Tarım Bağ-Kur prim artışı üretici fiyat artışlarının üzerinde gerçekleşti. Artan prim tutarları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tarım Bağ-Kur sayısı her geçen yıl azalıyor. SGK verilerine göre 2021'de 1 milyon çiftçimiz kayıtlı iken, bu yıl 500 binin altına geriledi. Bu sayı daha da aşağıya düşecek ve tarımda kayıt dışılık artacaktır. Üreticiler için SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmeli, prim ödeme gün sayısı 15 güne indirilmelidir."

Diğer sigortalıların 7 bin 200 gün, yani 20 yıl prim ödemesi yaparak emekli olabildiğini, üreticilerin 9 bin gün, yani 25 yıl prim ödeyerek emekli olabildiğini vurgulayan Bayraktar, muafiyet belgesiyle gelirinin düşük olduğunu belgeleyerek prim ödemesini durduran çiftçilerin muafiyette geçen sürelerinin borçlandırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

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