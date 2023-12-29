Manisa'da devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 13:15, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 13:37
Tuncay Aktaş'ın kullandığı 10 P 8410 plakalı minibüs, yoğun sisin etkili olduğu Soma-Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi geçişinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 16 kişi ambulanslarla Soma ve Savaştepe'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.