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Menderes eski Belediye Başkanı'na 'görevi ihmal' suçundan para cezası

İzmir'in Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yargılanan eski Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'a, "görevi ihmal" suçundan verilen para cezası verildi, diğer 5 sanık beraat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 13:11, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 14:41
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Menderes eski Belediye Başkanı'na 'görevi ihmal' suçundan para cezası

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 5 sanık ile taraf avukatları katıldı. Sanık N.E. sağlık sorunları nedeniyle katılmadı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanık Mustafa Kayalar'ın "rüşvet alma", A.B'nin "rüşvet verme" ve R.D'nin de "rüşvete aracılık" suçundan cezalandırılmasını, 3 sanığın ise beraatini istedi.

Mahkeme başkanının söz verdiği Kayalar, üzerine atılı suçları kabul etmediğini, suçlamaların asılsız olduğunu belirterek beraat talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, Mustafa Kayalar hakkında "rüşvet alma" suçunun oluşmadığına kanaat getirildiği, imara aykırı yapılaşma nedeniyle "görevi ihmal" suçu kapsamında değerlendirme yapıldığını belirterek 8 ay hapis cezasına hükmetti. İyi hal indirimiyle 6 ay 20 güne indirilen hapis cezası, 10 bin lira para cezasına çevrildi.

Diğer 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

- Soruşturma ve operasyonlar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda 4 Temmuz'da, "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında "çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumlulukları bulunduğu" iddiasıyla 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda "bir otelin, imar planına aykırı şekilde yapılmasına izin vererek rüşvet aldıkları" iddiasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G. ile otelin müdürü ve mimarlık şirketinin sahibi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kayalar görevden uzaklaştırılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Kayalar ve E.G. hakkında "rüşvet alma" suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası istenmiş, N.E. ve A.B'nin "rüşvet verme", R.D. ve S.V'nin de "rüşvete aracılık etme" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

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