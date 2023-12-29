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Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?

Asgari ücretin belli olması sonrası gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Maaş artış oranı 3 Ocak'taki enflasyon rakamı sonrası belli olacak. Zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 13:40, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 13:45
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Gözler memur ve emekli zammında! Artış ne kadar olacak?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi.

Memur ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmeye göre belirleniyor.

2024 yılı ilk ay için yüzde 15 artı enflasyon farkı alacaklar.

İlk 5 aylık enflasyon ile yüzde 26,09'luk fark oluşmuştu.

Aralık verisiyle oluşacak kesin fark, ocak ayındaki yüzde 15'lik zamma eklenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Banı Vedat Işıkhan, Meclis'teki bitçe toplantında enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağının tahmin edilidğini dile getirdi.

TOBB ETÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cem Kılıç ise "Memur ve memur emeklisinin aylık artış oranı yüzde 50 civarında. Diğeri yüzde 40-43'lerde kalırsa bir artış gelebilir. Tahmin ediyorum bu arayı telafi edecek bir düzenleme gelebilir." dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyon farkına göre zam alıyor.

Onların 5 aylık enflasyon farkları yüzde 33,65 seviyesinde.

Bu oranın üzerine Aralık ayı enflasyonu da katılacak.

Ayrıca kamuoyunda emekli zamlarına bir refah payı eklemesi beklentisi de var.

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